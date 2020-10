Der internationale Flughafen der Urlaubsinsel Phuket. In Vor-Corona-Zeiten einer der geschäftigsten Airports des Landes. Foto: The Nation

PHUKET: Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) hat Menschen, die in der Nähe des internationalen Flughafens leben, für die Lärmbelästigung entschädigt.

"Wir achten nicht nur auf unsere Dienstleistungen, sondern auch auf unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft", hob Thanee Chuangchoo, General Manager des Internationalen Flughafens Phuket, hervor. Im Steuerjahr 2020 hat der Airport 1.173.588.182 Baht an Haushalte in vier Gemeinden gezahlt. 63 Familien wurden vollständig ausbezahlt, die Zahlungen an 536 Haushalte sind noch nicht abgeschlossen.

Thanee merkte an, dass vom 1. Oktober letzten Jahres bis zum 30. September dieses Jahres 59.647 Flüge abgefertigt wurden, was einem Rückgang von 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Darunter waren 30.222 internationale Flüge, ein Rückgang von 52 Prozent, und 29.425 Inlandsflüge, ein Rückgang von 43 Prozent. Befördert wurden 9.089.577 Passagiere, was einem Rückgang von 49 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Davon reisten 5.126.522 Passagiere auf internationalen Flügen, ein Rückgang von 50 Prozent, und 3.963.055 Passagiere auf Inlandsflügen, ein Rückgang von 47 Prozent.