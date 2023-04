BANGKOK: Während des Songkran-Festes vom 11. bis 17. April werden auf sechs Flughäfen 14.220 Flüge erwartet, 59,62 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AOT) am Dienstag (4. April 2023) mit.

AOT betreibt die Flughäfen Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Mae Fah Luang (Chiang Rai), Phuket und Hat Yai.

„Die 14.220 Flüge umfassen 7.500 internationale und 6.720 Inlandsflüge“, so AOT.

Es wird erwartet, dass während Songkran 2,37 Millionen Passagiere die Dienste der sechs Flughäfen nutzen werden, 137,48 Prozent mehr als im Vorjahr.

„Von den 2,37 Millionen Passagieren werden 1,37 Millionen Ausländer und 1 Million einheimische Passagiere sein“, sagte AOT.

AOT sagte jedoch, dass die Gesamtzahl der Flüge, die während des Songkran-Festes in diesem Jahr erwartet werden, immer noch 18,47 Prozent unter den 17.440 Flügen liegt, die 2019 vor der Covid-19-Pandemie durchgeführt wurden.

„Die Gesamtzahl der Passagiere, die während des Songkran-Festes in diesem Jahr erwartet wird, ist 20,96 Prozent niedriger als die 2,87 Millionen Passagiere im Jahr 2019“, fügte AOT hinzu.

Laut AOT werden zusätzliche Beamte eingesetzt und die Einrichtungen an den sechs Flughäfen vorbereitet, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist.

Die sechs Flughäfen seien auch im Songkran-Stil dekoriert worden, und viele Aktivitäten würden während des Festes angeboten, wie z.B. ein Bereich, in dem Passagiere einer Buddha-Figur ihren Respekt erweisen können.

Der Flughafen Suvarnabhumi wird von kurz nach Mitternacht am 12. April bis kurz vor Mitternacht am 18. April kostenlose Parkplätze in der Zone C anbieten.

Der Flughafen wird außerdem einen kostenlosen Shuttlebus zwischen der Parkzone und dem Passagierterminal bereitstellen. Der Shuttle wird rund um die Uhr alle 15 Minuten verkehren.

AOT empfahl den Passagieren, die App „Sawasdee by AOT“ herunterzuladen, die für die Passagiere sehr nützlich sein kann.

Mit der App können sie den Flugstatus und die Warteschlangen an den Check-in-Schaltern, den Sicherheitskontrollen und den Einwanderungskontrollen überprüfen, erklärte AOT und fügte hinzu, dass die Anwendung auch verfügbare Toiletten und Parkplätze in den Flughäfen anzeigen kann.

AOT rät internationalen Passagieren, drei Stunden vor ihrem Flug einzuchecken, während Inlandsreisende dies zwei Stunden vor dem Abflug tun sollten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das AOT-Call-Center 1722.