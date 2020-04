BANGKOK: Die thailändischen Fluggesellschaften erwarten in diesen Tagen Richtlinien zur Aufnahme des Flugbetriebs im Mai. Eine klare Politik der Regierung soll den Airlines helfen, eine Entscheidung darüber zu treffen, welche Strecken bedient werden können.

Vertreter von acht thailändischen Fluggesellschaften haben am Montag mit Finanzminister Uttama Savanayana über die Bewilligung von zinsgünstigen Krediten für die durch die Coronakrise schwer getroffene Branche gesprochen. Die lokale Luftfahrtindustrie beschäftigt über 30.000 Mitarbeiter. Ohne milliardenschwere Darlehen könnten Tausende Beschäftigte entlassen werden, droht einigen Billigairlines womöglich das Aus. Bei dem Treffen mit dem Finanzminister ging es um Kredite von insgesamt 24,15 Milliarden Baht für die Bangkok Airways, Thai AirAsia, Thai AirAsia X, Thai Lion Air, Thai Vietjet Air, Thai Smile, Nok Air und NokScoot.

Die Thai Lion Air hat angekündigt, 120 Mitarbeiter zu entlassen, die weniger als ein Jahr für die Billigairline tätig waren. In einer Stellungnahme der Fluggesellschaft heißt es weiter, diese Frauen und Männer würden als Erste wieder eingestellt, wenn sich der Flugbetrieb normalisiert habe. Thai Lion Air hatte bereits am 20. März 169 Beschäftigte entlassen. Das Unternehmen wies am Sonntag Spekulationen zurück, es werde seinen Flugbetrieb in Thailand endgültig einstellen. Vielmehr will die Billigairline ab 1. Mai Inlandsflüge wieder aufnehmen.