Geparkte Maschinen verschiedener thailändischer Airlines am Don Mueang Airport. Foto: Jahner

BANGKOK: Die Fluggesellschaften erwarten von der Regierung eine endgültige Entscheidung darüber, ob sie die vor sechs Monaten beantragten zinsgünstige Darlehen erhalten.

„Wir wollen eine klare Entscheidung hören, ja oder nein, damit wir unsere Strategie anpassen und gegebenenfalls Alternativen finden können", unterstrich Tassapon Bijleveld, Executive Chairman von Asia Aviation, dem größten Aktionär von Thai AirAsia (TAA). Obwohl die Inlandsnachfrage zunehme, sei die Zahl der Passagiere noch weit von der Normalität entfernt. Die Regierung habe die thailändischen Airlines aufgefordert, ihre Mitarbeiter weiterhin zu beschäftigen. Die TAA sei dem Vorschlag gefolgt und habe die Zahl der Beschäftigten eingefroren und gleichzeitig Lohnkürzungen wie Urlaub ohne Bezahlung beschlossen.

Tassapon sagte weiter, die Fluggesellschaften hätten im vergangenen Monat mit einigen Gläubigern verhandelt und auf einige Fixkostenposten verzichtet, aber die Lohnsumme bleibe eine schwere Last, die sie alleine tragen müssten. „TAA wird keine Mitarbeiter entlassen, bis wir genau wissen, in welcher finanziellen Situation wir uns befinden“, so der Executive Chairman.

Laut dem stellvertretenden Premierminister Supattanapong Punmeechaow prüft das Finanzministerium derzeit die 24 Milliarden Baht an zinsgünstigen Darlehensanträgen von sieben Fluggesellschaften. Die Fluggesellschaften sollten letztlich versuchen, ihre Schulden mit den Gläubigern zu begleichen und sollten zinsgünstige Darlehen nicht zur Schuldentilgung verwenden, insbesondere nicht für Geschäfte, die nicht verhandelbar seien. „Wir müssen den Zweck der zinsgünstigen Darlehen erkennen. Werden die Fluggesellschaften neue Flugzeuge kaufen oder wollen sie nur Schulden loswerden, die sie nicht verhandeln können, wie durch Flugzeugleasing oder -kauf?“

Nuntaporn Komonsittivate, Leiterin des kommerziellen Betriebs bei Thai Lion Air, wies darauf hin, dass die Fluggesellschaften seit sechs Monaten ohne konkrete Fortschritte gewartet und sich auf das Worst-Case-Szenario vorbereitet haben. „Wie können wir investieren, wenn wir um die Gehaltsabrechnung kämpfen müssen. Wenn die Regierung den Kreditvorschlag ablehnt, müssen wir die Fixkosten weiter senken, da die Inlandsnachfrage zu langsam wächst", so Nuntaporn.