BANGKOK: Mit einem Anstieg der touristischen Nachfrage in Südostasien rüsten sich die Fluggesellschaften für eine umfangreiche Ausweitung ihrer Flugkapazitäten. Die thailändische Zivilluftfahrtbehörde (Civil Aviation Authority of Thailand, CAAT) prognostiziert eine vollständige Erholung der Luftfahrtindustrie im vierten Quartal des kommenden Jahres und erwartet, dass das Vorkrisen-Niveau bis zum Jahr 2025 wieder erreicht wird.

Die Tourism Authority of Thailand (TAT) hat den Blick auf den sogenannten „CIA“-Markt gerichtet, der China, Indien und die ASEAN-Länder umfasst, um von diesem Aufwärtstrend zu profitieren. Mit ehrgeizigen Zielen will die TAT in diesem Jahr 25 Millionen und im nächsten Jahr sogar 35 Millionen Touristen anziehen.

Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, plant Thai Lion Air die Wiederaufnahme von sechs täglichen Flügen von Bangkok zu verschiedenen chinesischen Städten wie Guangzhou, Chengdu und Shanghai. Zudem werden Flüge von Bangkok über Taipeh nach Tokio wieder in den Flugplan aufgenommen, voraussichtlich ab Mitte August.

Auch EVA Airways beteiligt sich an der Ausweitung und hat es sich zum Ziel gesetzt, Thailand durch ihr umfangreiches Flugnetz, das Asien, Nordamerika, Europa und Australien abdeckt, als führendes Touristenziel zu fördern. Die Fluggesellschaft bietet eine Vielzahl von Direktflügen nach Bangkok, Taipeh, China, Japan und Seoul an.

Die TAT beobachtet aufmerksam den indischen Markt, da indische Reisende eine Präferenz für Flüge mit indischen Fluggesellschaften zeigen. Obwohl ein Rückgang der Geschäftsreisen in der Region verzeichnet wurde, wird erwartet, dass die neue indische Fluggesellschaft Akasa Air bis Ende des Jahres ihren Betrieb aufnimmt.

Nok Air bereitet sich indessen auf die Wiederaufnahme von Flügen nach Singapur vor, während Air Asia plant, Flüge von Bangkok nach Cebu auf den Philippinen anzubieten, um philippinische Reisende anzusprechen.

Auch MYAirline aus Malaysia erwägt, internationale Flüge zu den Flughäfen in Bangkok sowie zu anderen beliebten thailändischen Zielen wie Phuket, Chiang Mai, Krabi und Samui anzubieten.