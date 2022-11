BANGKOK: Verkehrsminister Saksayam Chidchob hat ein dringendes Treffen mit Thai Airways International (THAI) und der Worldwide Flight Services Bangkok Air Ground Handling Co. Ltd. (BFS Ground) einberufen, nachdem es bei der Gepäckabfertigung am Suvarnabhumi International Airport zunehmend zu Verzögerungen kam.

Der Verkehrsminister besuchte den Flughafen am Donnerstag (24. November 2022). Er reagierte damit auf Beschwerden, dass der Passagierverkehr zu Spitzenzeiten lange Verspätungen aufweist, da sich die Flugpläne nach dem Ende der Pandemie wieder normalisieren.

Minister Saksayam berichtete, dass sich die Staus bei der Passkontrolle für ankommende Passagiere deutlich verringert hätten. Jeder Passagier benötige jetzt durchschnittlich 15 Minuten, um die Passkontrolle zu passieren, sagte er.

Allerdings warteten die Passagiere immer noch bis zu 1,5 Stunden, bis ihr Gepäck auf dem Gepäckband ankam, obwohl die Zielvorgabe bei 15 Minuten liegen sollte, fügte er hinzu.

Vertreter von THAI und BFS Ground erklärten gegenüber Minister Saksayam, dass die Gepäckabfertigung aufgrund von Personalkürzungen und steigenden Betriebskosten länger dauert. Die Kürzungen führen dazu, dass ein großes Passagierflugzeug nur noch von einem einzigen Bodendienstteam entladen wird, statt wie bisher von drei Teams.

Minister Saksayam wies die Fluggesellschaft und den Gepäckabfertiger an, innerhalb eines Monats einen Plan zur Lösung des Problems vorzulegen, andernfalls werde das Ministerium ein neues Gepäckabfertigungsunternehmen suchen.

„Es gibt viele Anbieter, die in der Lage sind, große Mengen an Gepäck rechtzeitig abzufertigen“, sagte er.

Saksayam wies den Flughafen außerdem an, mehr Personal an den Taxiautomaten und in den Wartebereichen einzusetzen, um ein Gedränge unter den Passagieren zu vermeiden, und mehr Fahrspuren für Taxis während der Hauptverkehrszeiten zu öffnen. Ziel ist es, die Wartezeit für Taxis auf 10 Minuten pro Passagier zu verkürzen.

Es wird erwartet, dass der Flughafen Suvarnabhumi im Dezember, wenn die Tourismussaison ihren Höhepunkt erreicht, 130.000 Passagiere pro Tag aufnehmen wird, was einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber den 115.000 Passagieren pro Tag im November entspricht.