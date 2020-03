An einem Screening-Checkpoint am Bangkoker Suvarnebhumi Airport wird bei einem Baby Fieber gemessen. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Um die Ausbreitung von Covid-19 in Thailand einzudämmen, werden ausländische Touristen und thailändische Rückkehrer aus Covid-19-Hochrisikoländern seit Donnerstag (12. März) dazu verpflichtet, die AoT-Flughafen-App auf ihr Mobiltelefon zu installieren, wenn sie über einen der internationalen thailändischen Flughäfen ins Königreich einreisen.

Sobald die App heruntergeladen und auf dem Smartphone installiert wurde, müssen alle erforderlichen Informationen ausgefüllt werden: Vor- und Nachname, Reisepassnummer, Mobiltelefonnummer, E-Mail-Adresse. Die persönlichen Daten werden für 14 Tage nach der Ankunft gespeichert und müssen bei der Einreise den Beamten der Einwanderungsbehörde an den Schaltern der Immigration vorgezeigt werden.

Befindet sich an Bord in Thailand landenden Maschine eine mit dem Virus infizierte Person, ermöglicht die Datenerhebung den zuständigen Behörden, alle Personen aufzuspüren, die mit demselben Flug nach Thailand eingereist sind, um weitere Maßnahmen einzuleiten.

DTAC unterstützt Tracking über Mobilfunknetz

Buddhipongse Punnakanta, Minister für Digitalwirtschaft, erläutert Medienvertretern die App. Foto: The Nation

Um die Maßnahme der Regierung zu unterstützen, Ausländer und Einheimische über das Mobilfunknetz zu lokalisieren, die aus Hochrisikoländern nach Thailand einreisen, bietet der Mobilfunkbetreiber Total Access Communication (DTAC) an den Screening-Checkpoints des Department of Disease Control Ausländern an, eine „Happy Tourist“-SIM-Karte für 49 Baht zu kaufen, die 14 Tage lang verwendet werden kann. DTAC-Stände wurden am Suvarnabhumi International Airport in Bangkok, Phuket International Airport, Chiang Mai International Airport und Mae Fah Luang Airport in Chiang Rai eingerichtet.

Lih Ren How, Chief Marketing Officer des Mobilfunkanbietrs, informierte in der Zeitung „The Nation“, das DTAC mit dem Ministry of Digital Economy and Society und dem Büro der National Broadcasting and Telecommunications Commission zusammenarbeitet, um sowohl Ausländer als auch Einheimische zu überwachen, die aus Hochrisikoländern nach Thailand einreisen.

Da jeder Einreisende von den Beamten des Gesundheitsministeriums und der Einwanderungsbehörde auf Covid-19 untersucht wird, soll gemäß Lih Ren How mit dem Verfahren sichergestellt werden, dass die Öffentlichkeit, ob es sich nun um ausländische Thailandreisende oder um einheimische Rückkehrer handelt, über die Aufspürung und Vorsorge von Covid-19-Fällen informiert wird.

Ausländische Reisende, die keinen Roaming-Service nutzen wollen, müssen an den Screening-Checkpoint SIM-Karten kaufen.