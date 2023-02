PATTAYA: Am Freitag (24. Februar 2023) fiel der Auftakt zum Festival „Pattaya International Kite on the Beach“, das noch bis kommenden Dienstag (28. Februar 2023) am Strand vor dem Einkaufszentrum Central Festival von der Stadt Pattaya und der Central Pattana Public Company Limited ausgerichtet wird.

Mit dem Flugdrachenfestival sollen sowohl inländische als auch ausländische Touristen angezogen werden, die sich an dem beeindruckenden Spektakel am Himmel über der Touristenmetropole erfreuen. Bewundert werden können die unterschiedlichsten Flugdrachen, sowohl betreffend der Größe als auch der Form.

Foto: Central Pattaya

In den Abendstunden – täglich ab 18.00 Uhr – steigen zudem LED-Drachen in den nächtlichen Himmel auf und sorgen für ein herrlich illuminiertes Erlebnis.

Am Einkaufszentrum Central Festival lockt außerdem eine große Kunsthandwerker-Marktmeile zum Shoppen, wo die verschiedensten Arten von Drachen und Zubehör zum Kauf angeboten werden.

Pattaya International Kite on the Beach findet noch bis zum 28. Februar 2023 täglich ab 12.00 Uhr am Pattaya Beach vor dem Einkaufszentrum Central Festival statt.

Wer das Festival noch nicht besucht hat, sollte dies unbedingt in den nächsten Tagen nachholen! Der Eintritt ist frei.

