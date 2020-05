Dennoch kommen weiter Geflüchtete in kleinen Booten an den Küsten und in Häfen an. Foto: RND RedaktionsNetzwerk Deutschland

ROM/BERLIN: Migranten steigen auch in der Corona-Krise in Boote, um übers Mittelmeer nach Europa zu kommen. Hunderte geraten in Seenot. Weil viele EU-Staaten sich gegen ihre Aufnahme wehren, mehren sich die Konflikte um Schiffe, die sie aus dem Meer fischen.

Die Migration übers Mittelmeer sorgt in der Corona-Krise für Konflikte um zwei deutsche Schiffe: Die Reederei Klingenberg aus Schleswig-Holstein warnte am Mittwoch vor einer möglichen Eskalation auf ihrem Containerschiff «MV Marina», das vor Malta bei einer Rettungsaktion am vergangenen Wochenende Dutzende Migranten an Bord genommen hatte. Unterdessen setzten die italienischen Behörden das private Schiff «Alan Kurdi» der Hilfsorganisation Sea-Eye aus Regensburg im Hafen von Palermo nach einer technischen Kontrolle fest. Die 146 Menschen, die die «Alan Kurdi» vor Libyen gerettet hatte, sind nach zweiwöchiger Corona-Quarantäne zwar an Land. Doch das Tauziehen, in welche EU-Länder sie kommen, dauert an.

«Wenn es nicht bald eine Lösung gibt, dann werden Menschen an Bord sterben», sagte Reederei-Inhaber Thies Klingenberg der Deutschen Presse-Agentur am Telefon. Die Situation unter den Geflüchteten spitze sich weiter zu. Es sei zu aggressivem Verhalten gekommen. Die Menschen müssten auf Deck schlafen, auf blankem Stahl. Die «MV Marina» habe am Wochenende auf Anforderung Maltas 79 Migranten aufgenommen.

Das Handelsschiff warte vor der italienischen Insel Lampedusa auf die Zuweisung eines Hafens oder darauf, dass Behörden die Menschen auf ein anderes Schiff brächten. Bisher gebe es keine Signale dazu aus Malta oder Italien. In Rom sagte ein Sprecher des Innenministeriums, Italien sei nicht zuständig.

Malta und Italien hatten ihre Häfen in der Covid-19-Krise als «nicht sicher» deklariert. Menschen, die aus Seenot gerettet werden, könnten dort während des Gesundheitsnotstands nicht versorgt werden. Dennoch kommen weiter viele Geflüchtete in kleinen Booten an Küsten und in Häfen an. Allein zwischen dem 1. und 6. Mai zählten Italiens Behörden rund 600 Ankünfte von Migranten.

Die Hilfsorganisation Sea-Eye kritisierte das Festsetzen ihres Schiffs «Alan Kurdi». Ein Sprecher bezweifelte, ob die Überprüfung durch die Küstenwache wirklich nur der Sicherheit an Bord galt. Die Behörden hatten die «Alan Kurdi» am Dienstagabend kontrolliert und dann festgesetzt. Grund seien «mehrere Unregelmäßigkeiten», die nicht nur die Besatzung, sondern auch andere Menschen an Bord gefährden könnten, berichtete die Agentur Ansa.

Die Argumentation der Behörden, das Schiff zu stoppen, sei nicht «überzeugend», kritisierte Sea-Eye-Sprecher Gorden Isler. Erst hätten sie die Geretteten tagelang nicht von Bord gelassen, «um dem Schiff dann zu attestieren, dass es nicht dazu geeignet sei, so viele Menschen sicher zu versorgen und den dabei anfallenden Abfall dabei sicher zu entsorgen».

Das Schiff soll bis zur Beseitigung der Mängel festgesetzt bleiben. Nach Angaben Islers hatte es zuvor bereits mehrere Kontrollen in Spanien und Italien passiert. Vertreter des Innenministeriums und des Auswärtigen Amtes in Berlin sagten, sie hätten bislang keine eigenen Erkenntnisse zur Entwicklung auf der «Alan Kurdi», sondern nur Medienberichte zur Kenntnis genommen.

Die «Alan Kurdi» hatte Anfang April vor Libyen 150 Migranten aufgenommen. Vor der italienischen Küste verbrachten die meisten eine Corona-Quarantäne auf einer Fähre. Sie durften inzwischen an Land. Ihre Verteilung auf mehrere Staaten Europas gilt als ungeklärt.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und seine italienische Kollegin Luciana Lamorgese hatten Anfang der Woche über eine mögliche Verteilung gesprochen. Deutschland will dem Vernehmen nach nicht das einzige Land sein, das die Schutzsuchenden aufnimmt, die größtenteils aus Marokko und Bangladesch stammen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Bereitschaft anderer EU-Staaten, Asylbewerber aus Südeuropa zu übernehmen, derzeit aber gering.