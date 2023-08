MAE HONG SON: Es wird erwartet, dass immer mehr Flüchtlinge aus Myanmars Kayah-Staat in die Provinz Mae Hong Son in Nordthailand fliehen werden, nachdem die Militärregierung Myanmars ihre so genannte „Vier-Schnitte-Strategie“ zur Schwächung der Karenni-Widerstandskräfte in dem Grenzstaat umgesetzt hat, so ein Bericht vom Mittwoch (30. August 2023).

Die myanmarische „Kantarawaddy Times zitierte eine Quelle mit der Aussage, dass mehr als 50 Lager für Binnenvertriebene im Kayah-Staat dringend Nahrungsmittel benötigen, nachdem die Militärregierung die Transportwege in den Staat, der eine Hochburg der Karenni-Widerstandskräfte ist, abgeschnitten hat.

Die Strategie der vier Kürzungen wurde von den Militärjuntas in Myanmar angewandt, um den Widerstand gegen ihre Herrschaft zu schwächen, indem sie den Gegnern die lebenswichtige Unterstützung – Lebensmittel, Kommunikation, Personal und finanzielle Hilfe – entzogen.

Das Militär hat den Transport von Grundnahrungsmitteln wie Reis, Öl und Salz nach Loikaw und Demoso, der Hauptstadt bzw. einer größeren Stadt im Bundesstaat Kayah, verboten.

Die Nahrungsmittelknappheit im Bundesstaat Kayah hat den Preis für Sackreis auf über 100.000 Kyat (1.675 Baht) pro 50 Kilogramm getrieben, verglichen mit 960 Baht in Thailand, so die Quelle.

Die Strategie der vier Kürzungen hat verhindert, dass Spenden und Hilfsgüter internationaler Organisationen die Lager für Binnenvertriebene in sechs Städten des Bundesstaates Kayah erreichen, so Beamte des Koordinierungsteams für Soforthilfe (CTER) – Karenni.

Da das Militär den Bundesstaat weiterhin mit ununterbrochenen Luftangriffen bombardiert, schätzt CTER, dass die Zahl der Binnenvertriebenen auf mehr als 200.000 Bürger ansteigen könnte.

Letzten Monat berichteten thailändische Beamte, dass etwa 9.064 Karenni vor dem Krieg im Bundesstaat Kayah geflohen seien und in Mae Hong Son Zuflucht gesucht hätten.