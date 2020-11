BANGKOK: Unter den elf am Sonntag vom staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) gemeldeten neuen Coronavirus-Fällen ist ein Burmese.

Bei dem lokal übertragenen Fall handelt es sich um einen 48-jährigen Arbeiter aus Myanmar, der in einer Unterkunft für Flüchtlinge im Ban Um Piam im Bezirk Phob Phra an der Grenze zu Myanmar lebt. Der Mann zeigte Symptome von Covid-19, der Test fiel am 20. November positiv aus. Danach wurde er zur Behandlung in das Bezirkskrankenhaus von Mae Sot eingeliefert. Gesundheitsbeamte versuchen, diejenigen ausfindig zu machen, die in engem Kontakt mit ihm standen, sie zu testen und zu isolieren, um eine mögliche Ausbreitung der Ansteckung im Lager zu verhindern.

Zu den anderen 10 neuen Fällen gehören Ankömmlinge aus Frankreich, der Schweiz, Norwegen, Großbritannien, Ungarn, den Vereinigten Staaten und den Niederlanden. In Thailand gibt es bisher 3.913 Infektionen, darunter 2.451 lokal übertragene Fälle. Fünf weitere Menschen haben sich erholt, 92 werden noch in Krankenhäusern behandelt, und die Zahl der Todesopfer liegt nach wie vor bei 60.