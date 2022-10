TRANG: Ein Polizist der Spezialeinheit SWAT (Special Weapons and Tactics), der bei einer Kneipenschlägerei in der südlichen Provinz Trang einen Gast erschossen und zwei weitere verletzt hatte, hat sich ergeben, wie die thailändische Zeitung „Matichon“ am Mittwoch (26. Oktober 2022) berichtete.

Pol. Sgt. Maj. Chutiphon Nakkaew, oder Sergeant „Bird“, Leiter der Verteidigungs- und Unterdrückungseinheit der Polizeistation Ban Nong Aueang im Bezirk Palian und Assistent der SWAT-Einheit der Provinz, war am Dienstag (25. Oktober 2022) in den frühen Morgenstunden um 01.13 Uhr nach einer Schlägerei in einer Kneipe an der Phatthalung Road im Bezirk Mueang geflüchtet, im Zuge derer er mit seiner 9mm-Pistole neun Schüsse auf den 32-jährigen Chitakorn Kongchan oder „Khao“ abgegeben hatte, die ihn auf der Stelle töteten.

Er schoss auch auf den Freund des Verstorbenen, Ekaphot P. oder „Tom“, 34, und einen Touristen, der versehentlich getroffen wurde. Beide Personen wurden verletzt.

Die Polizei sagte gegenüber der Presse, dass Khun Chitakorn ein enger Freund von Lokalpolitikern und in der Provinz bekannt sei.

Die Kneipe befindet sich in einer sogenannten „waffenfreien Zone“, und beide Männer waren sehr betrunken, als die Auseinandersetzung begann.

Pol. Sgt. Maj. Chutiphon suchte am Mittwochmorgen zusammen mit Pol. Lt. Gen. Nanthadej Yoinuan, Leiter der Provinzpolizei Region 9, die Polizeiwache auf und stellte sich. Weitere Einzelheiten zu dem Fall sollen im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.