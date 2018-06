Flüchtiger Mönch in Frankfurt verhaftet

Von: Redaktion DER FARANG | 03.06.18

BANGKOK: Der vor über einer Woche aus Thailand geflohene stellvertretende Abt des Bangkoker Wat Samphanthawong, Phra Phrom Methhee, ist in einem Tempel in Frankfurt festgenommen worden. Er soll Gelder seines Tempels veruntreut haben.

Der Nationale Polizeichef General Chakthip Chaijinda will nach Deutschland fliegen, um den Mönch nach Thailand zu holen. Thailand und Deutschland haben kein Auslieferungsabkommen unterzeichnet, aber die beiden Länder haben einen Vertrag über gegenseitige Unterstützung in Strafsachen, berichtet die „Bangkok Post“. Dieser rechtliche Mechanismus sollte es erleichtern, den Verhafteten zurückzubringen.

Bei einer Großrazzia der Polizei nach sieben Mönchen am 24. Mai flüchtete Phra Phrom Methhee aus seinem Tempel Samphanthawong. Er floh mit einigen Anhängern von Bangkok nach Phitsanulok und Nakhon Phanom. Dann überquerte er den Mekong zur Stadt Thakhek in der laotischen Provinz Khammouane. Später reiste er über Katar nach Frankfurt. Sechs Mönche aus drei Tempeln sitzen in Bangkok im Gefängnis. Ihnen wird die Unterschlagung bzw. Veruntreuung von Tempelgeldern vorgeworfen.