Foto: The Nation

PHATTHALUNG: Die Polizei bestätigte am Mittwoch (8. November 2023), dass ein flüchtiger Verbrecherboss aus Phatthalung nach einem Schusswechsel mit den Behörden erfolgreich aus seinem Versteck auf einem Berg in Trang geflohen ist.

Zuvor hatte „ Khaosod“ berichtet, dass Chavalit Thongduang, 37, getötet worden sei, als er sich der Festnahme widersetzte. Diese Meldung wurde jedoch vom stellvertretenden Chef der Nationalen Polizei, Generalleutnant Itthipol Atchariyapradit, zurückgewiesen. Er erklärte, dass er persönlich die Jagd nach dem Flüchtigen überwache und nichts von einer Tötung gehört habe.

Etwa 300 bewaffnete Polizeibeamte aus den Provinzpolizeiregionen 8 und 9 wurden auf den Berg in der Nähe eines Dorfes im Bezirk Palian entsandt, um Chavalit zur Strecke zu bringen.

Ein Dorfbewohner wurde zuvor festgenommen, da er dem Verurteilten und seinen Komplizen geholfen haben soll, ein Versteck zu finden. Der Dorfbewohner wurde erwischt, als er dem Flüchtigen Lebensmittel liefern wollte.

Chavalit war mit einem M16-Gewehr, einem HK-1-Gewehr, einer 9-mm-Pistole und etwa 600 Schuss Munition bewaffnet, so die Polizei.

Dem zuvor inhaftierten Verbrecherboss gelang am 22. Oktober 2023 in den frühen Morgenstunden die Flucht, indem er eine Krankheit vortäuschte und ins Krankenhaus von Nakhon Si Thammarat eingeliefert wurde.

Chavalit stand seit 2007 unter polizeilicher Beobachtung und wurde zu einer Haftstrafe von 20 Jahren und drei Monaten verurteilt, weil er versucht hatte, einem seiner Gefolgsleute beim Ausbruch aus dem Gefängnis zu helfen. Seine Strafe hätte er am 6. Mai verbüßen sollen.

Chavalit wurde in mehreren Fällen gesucht, entzog sich jedoch dank der Hilfe eines bekannten Politikers in Phatthalung stets einer Verurteilung.

Ihm wurden unter anderem die Planung der Entführung und Ermordung eines Polizeibeamten im Bezirk Mueang in Phatthalung im Jahr 2007 sowie die Organisation der Entführung kleiner Drogenhändler im Süden zur Erpressung von Schutzgeldern vorgeworfen. Die meisten der ihm zur Last gelegten Verbrechen sollen im Jahr 2019 stattgefunden haben, als er auch versuchte, den Gefängnisausbruch seines Handlangers zu organisieren und einen Autobahnpolizisten in Phatthalung umzubringen.

Obwohl er angab, sich ändern zu wollen, um Lokalpolitiker zu werden, wurde er Anfang dieses Jahres festgenommen. Nach sechs Monaten im Gefängnis soll er einen Anschlag auf seinen Mitgefangenen und Erzrivalen Chuk Rakjan geplant haben.

Dieser Vorfall führte dazu, dass die Strafvollzugsbehörde ihn am 7. August 2023 ins Hochsicherheitsgefängnis von Nakhon Si Thammarat verlegte.