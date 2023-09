PATTAYA: Ein japanischer Tourist, der in seiner Heimat wegen eines mutmaßlichen Betrugsfalls im Wert von über 20 Millionen Yen (etwa 4,8 Millionen Baht) gesucht wurde, geriet am Dienstag (12. September 2023) in Pattaya in die Hände der thailändischen Justiz, nachdem er zuvor in Bangkok ein Polizeifahrzeug gestohlen und sich in die Touristenmetropole abgesetzt hatte, berichtet der Lokalsender TMB Cable TV Pattaya.

Der festgenommene Tourist, 35, wurde von den örtlichen Polizeibehörden in Pattaya in einem Zimmer im fünften Stock eines nicht näher benannten Hotels in der Innenstadt Pattayas aufgespürt.

Polizeigeneral Thanit Thaiwatcharamat, der Oberbefehlshaber der Einwanderungsbehörde, informierte die örtlichen Medien darüber, dass der Mann in Japan wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in einen Veruntreuungsfall gesucht wurde, bei dem ein finanzieller Schaden von insgesamt über 20 Millionen Yen oder rund 4,8 Millionen Baht entstanden sein soll.

Bereits am 7. September erfolgte die Festnahme des Japaners durch die thailändische Polizei in Bangkok, nach Absprache mit der japanischen Botschaft. Er wurde daraufhin vor das Ratchada-Strafgericht gebracht. Doch nach seiner Gerichtsverhandlung in Suan Phlu, einer Einrichtung der Einwanderungsbehörde, gelang es dem Ausländer, einen Polizeibeamten, der das Dienstfahrzeug fuhr, zu überreden, einen Rollstuhl für ihn zu besorgen, indem er angab, starke Beinschmerzen zu haben und nicht laufen zu können.

In diesem Moment nutzte der Mann die Gelegenheit, sprang aus dem Heck des Fahrzeugs, nahm Platz am Steuer und flüchtete. Dabei kam es zu einer Kollision mit den am Tor der Einwanderungsbehörde postierten Beamten, die leichte Verletzungen erlitten. Dieser Vorfall ereignete sich am letzten Samstag (9. September 2023) gegen 11.17 Uhr.

Darüber hinaus wurde bei weiteren Überprüfungen festgestellt, dass er sein Visum für einen nicht gemeldeten Zeitraum überschritten hatte. Derzeit befindet sich der Japaner in Polizeigewahrsam in Pattaya und wird nach einer Anklage wegen seiner Flucht aus dem Gewahrsam in Thailand verbleiben, bevor er schließlich in sein Heimatland ausgeliefert wird.