Flucht aus AQ-Hotel: Israeli droht Abschiebung

BANGKOK: Der israelische Tourist, der am 22. Dezember auf Koh Samui von den Behörden aufgespürt und festgenommen wurde, nachdem er aus seiner Hotel-Quarantäne in Bangkok geflüchtet war, wurde am 22. Dezember auf das Polizeirevier Thong Lor gebracht, um sich einem Gerichtsverfahren zu stellen, berichtet die thailändische Tageszeitung „The Nation“ am Dienstag (28. Dezember).

Sobald das Gericht ein Urteil gefällt hat, soll der Tourist auf Grundlage des thailändischen Einwanderungsgesetzes abgeschoben werden.

Der israelische Staatsangehörige war am 17. Dezember im Rahmen des „Test & Go“-Programms nach Thailand eingereist und hatte sein AQ-Hotel im Stadtteil Thong Lor verlassen, bevor er das Ergebnis seines RT-PCR-Tests erhalten hatte.

Das Gericht erließ daraufhin einen Haftbefehl gegen den Mann, der später in einem Restaurant auf der Insel Samui im südlichen Golf von Thailand festgenommen und wegen Verstoßes gegen das Notstandsdekret und das Seuchenschutzgesetz angeklagt wurde.

Anschließend wurde er ins Krankenhaus von Koh Samui gebracht, wo ein Covid-19-Test durchgeführt wurde, der negativ ausfiel. Suphakit Sirilak, Generaldirektor der Abteilung für medizinische Wissenschaften, erklärte jedoch am 23. Dezember, dass der frühere Test gezeigt habe, dass der Mann mit der Covid-19-Variante Omikron infiziert sei.