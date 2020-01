Floraler Festivalzauber

Von: Björn Jahner | 04.01.20

In Chiang Rai finden gleich zwei „Flower Festivals“ statt: eins in der City und eins am Fluss. Beide sind lohnenswert. Foto: Tourism Authority of Thailand

THAILAND: Einheimische Urlauber wissen es schon lange: Winterzeit ist Reisezeit! Der Monat Januar ist der beste Zeitpunkt im Jahr, um die reizvolle Naturidylle im Norden des Landes zu genießen, die in der kühlen Jahreszeit in voller Blüte steht. Urlauber und Residenten, die es ihnen gleichtun, werden nicht enttäuscht. So locken in den nächsten Wochen gleich mehrere farbenfrohe Festivals in die Nordregion des Landes, die viel Lokalkolorit und eine tropische Blütenpracht bieten.

Chiang Rai

Im Mae Kok Riverside Flower Park in Chiang Rai wird noch bis zum 12. Januar das Chiang Rai ASEAN Flower Festival ausgerichtet. Neben einer die Sinne betörenden Blumenpracht werden hier direkt am malerischen Ufer des Kok-Flusses kulturelle Darbietungen aufgeführt, eine große Marktmeile lockt zum Bummeln.

Fest der Bergvölker: Beim Festival „The 6th Colours of Doi Tung“ verwandelt sich die Straße an den königlichen Gärten in die „höchstgelegene Fußgängerzone“ des Landes. Foto: DoiTungClub

Noch bis zum 19. Januar findet das Chiang Rai Flower Festival im Suan Tung Lae Khom Park in der Altstadt von Chiang Rai statt. Geboten werden eine saisonale Blumenvielfalt, abgerundet mit kulturellen Aufführungen lokaler Jugendgruppen und Livemusik bekannter thailändischer Bands. Die Konzerte im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Music in the Park“ erfolgen noch bis zum 15. Februar an jedem Samstag.

Am 11. und 12. Januar lohnt sich ein Besuch in den königlichen Gärten Mae Fah Luang auf dem Doi Tung umso mehr, wenn das Festival­finale The 6th Colours of Doi Tung stattfindet. Auf der „höchstgelegenen Fußgängerzone des Landes“ werden eine Fülle an Kunsthandwerk und lokalen Speisen angeboten. Für Unterhaltung sorgen volkstümliche Aufführungen und Darbietungen, die das Leben der Bergvölker widerspiegeln.

Foto: DoiTungClub

Weitere Auskünfte zu den drei Festivals erhält man im Lokalbüro der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) in Chiang Rai unter den Rufnummern 053-717.433 und 053-744.674-5 sowie per

E-Mail.

Loei

Noch bis zum 31. Januar wird im Christmas Park am Eingang zum Phu Ruea Nationalpark das Festival Phu Ruea Christmas Tree veranstaltet. Umgeben von einer roten Blütenpracht werden Konzerte, volkstümliche Aufführungen und ein Jahrmarkt ausgerichtet.

Beim Thailand's Cherry Blossom Festival dreht sich ab Januar alles um die Bäume der Himalaya-Kirsche, in Thailand „Sakura“ genannt, die sich noch bis Mitte Februar in pinkfarbener Blütenpracht präsentieren. Als Bühne für dieses faszinierende Naturschauspiel dient der Berg Phu Lom Lo im Nationalpark Phu Hin Rong Klaim im Bezirk Dan Sai.

Weitere Auskünfte zu den beiden Festivals erhält man im Lokalbüro der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) in Loei unter der Rufnummer 042-812.812 und per E-Mail.