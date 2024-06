Von: Redaktion (dpa) | 26.06.24

ROM: Harry Styles soll sich ein Haus nahe Rom gekauft haben - er scheint seine neue Umgebung schon intensiv zu erkunden.

Der britische Popstar Harry Styles («Sign of the Times») erkundet nach italienischen Medienberichten seine neue Wahlheimat Rom. Der 30-Jährige wurde kürzlich auf dem bekanntesten Flohmarkt der italienischen Hauptstadt gesichtet, dem Sonntagsmarkt Porta Portese im Stadtteil Trastevere. Auf einem Tiktok-Video ist der vielfache Millionär mit Wasserflasche, Sonnenbrille und Ohrhörern an einem Stand mit alten Schuhen zu sehen.

In einem anderen Video, das ebenfalls in den sozialen Netzwerken die Runde machte, fährt Styles mit einem Leihfahrrad durch die Straßen Roms. Auch beim Joggen im historischen Zentrum wurde er schon beobachtet.

Der ehemalige One-Direction-Sänger hat sich nach Medienberichten vor einiger Zeit in einem kleinen Dorf nördlich von Rom ein Haus gekauft. Nach seinem Abschied von der Band gehört Styles aktuell zu den erfolgreichsten britischen Popstars.