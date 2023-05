Von: Björn Jahner | 30.05.23



PATTAYA: Der Radiosender Flex 104.5 FM richtet am Samstag, 24. Juni ab 15.00 Uhr das „Flex AquaFest“ im Wasserpark Columbia Pictures Aquaverse in Bang Saray nahe Pattaya aus.

Die Besucher dürfen sich auf ein feucht-fröhliches Open-Air-Konzert mit angesagten thailändischen Künstlern und Bands freuen. Live auf der Bühne: Cocktail, Doublebam, First Anuwat, F.Hero, Jeep, Jixgo, Kinkaworn, Klear, Ninew, Nont Tnaont, Pluto Boys, Sarah Salola, Tewter, Three Man Down. Mehr erfahren Sie unter Flexaquafest auf Facebook.