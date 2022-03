Fleischbällchen-Shops heißen Lisa willkommen

Von: Björn Jahner | 23.03.22

Am Dienstagabend wurde Lalisa „Lisa“ Manoban in Bangkok gesichtet. Foto: The Nation

BURIRAM: Fleischbällchen-Verkäufer in der Nordostprovinz Buriram freuen sich auf den Besuch des bekanntesten Kinds der Stadt – Lalisa „Lisa“ Manoban –, nachdem bekannt wurde, dass der thailändische K-Pop-Star am Dienstag in sein Heimatland zurückgekehrt ist.

Die Kunden standen am Mittwoch an den Fleischbällchen-Ständen am Bahnhof Buriram im Bezirk Mueang (Buriram-Stadt) Schlange, nachdem berichtet worden war, dass der „Blackpink“-Superstar zu seinem ersten Familientreffen seit drei Jahren nach Thailand zurückgekehrt war, um seinen 27. Geburtstag zu feiern. Begeisterte Verkäufer kündigten an, „Lisa“ kostenlose Fleischbällchen zu servieren, wenn sie zufällig an ihren Ständen vor dem Bahnhof auftauchen sollte.

Die Fleischbällchen-Stände, die einem deutschen Steh-Imbiss ähneln, sind sowohl bei Einheimischen als auch Touristen sehr beliebt, und das umso mehr, seitdem „Lisa“ im vergangenen Jahr gegenüber der Presse erwähnt hatte, dass sie sich darauf freue, dieses Street-Food wieder zu essen, wenn sie nach Hause zurückkehrt.

Die Fleischbällchen-Verkäuferinnen Arunsri Kamnerdklang und Chuleeporn Jaribram sagten gegenüber der Presse, sie seien von Lisas Rückkehr nach Buriram begeistert.

Der Blackpink-Superstar habe die Fleischbällchen-Stände in Buriram international bekannt gemacht und dazu beigetragen, dass der tägliche Verkauf von Fleischbällchen dort über Nacht um mehr als 100.000 Baht gestiegen sei, sagten sie. Sie betrachteten Lisa deshalb als ihre Retterin.

Selbst wenn Lisa nicht auftaucht, sind die lokalen Fleischbällchen-Verkäufer sehr dankbar, dass sie ihr Essen nicht vergessen hat. Sie wünschten Lisa von ganzem Herzen alles Gute zum Geburtstag, so Khun Arunsi und Khun Chuleeporn.