PATTAYA: Strand und Felsen am Hafen Bali Hai haben sich grün gefärbt. Das Naturphänomen kommt nur einmal im Jahr vor – es sind Flechten.

Touristen, Einheimische und vor allem Schüler halten am Bali-Hai-Kap, um Fotos zu machen. Sie freuen sich über das Spektakel und posten fleißig in den sozialen Medien. Das Grün wird in ein oder zwei Wochen verschwunden sein.

Flechten sind eine Lebensgemeinschaft zwischen einem Pilz und Algen. Flechten können in den unterschiedlichsten Wuchsformen, Größen und Farben ausgebildet sein: Beispielsweise gibt es leuchtend gelbe, orange, grün bis gräulich gefärbte Flechten. Sie besiedeln nahezu alle Lebensräume.