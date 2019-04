Written by: Björn Jahner

PATTAYA: Unter Urlaubern und Residenten sowie natürlich auch unter den Einheimischen steigt die Vorfreude auf das diesjährige „Pattaya International Fireworks Festival“, das am Freitag, 24. Mai und Samstag, 25. Mai wie gewohnt am Stadtstrand an der Beach Road ausgerichtet wird, dessen Hochwasserschäden bis zum Festivaltermin hoffentlich wieder behoben sind.

Die Stadt Pattaya als Organisatorin der beliebten Großveranstaltung ist sich sicher, Besuchern aus aller Welt mit einer internationalen Feierwerksshow der Extraklasse zu begeistern, die in diesem Jahr unter dem Motto „The Grand Magnificent Spectacular Celebration“ erfolgt. Vier professionelle Pyrotechniker­teams aus den USA, der Volksrepublik China, Russland und Großbritannien werden unter den aufmerksamen Augen der Jury für flammende Sterne am nächtlichen Himmel und natürlich jede Menge „Ahs“ und „Ohs“ sorgen. Abgerundet wird das Festival mit Konzerten bekannter thailändischer Pop- und Rockbands wie Paradox, The Mousses, Retrospect und Instinct. Der Eintritt ist wie immer frei.