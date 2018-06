Von: Björn Jahner | 03.06.18



PATTAYA: In dem fantastischen Rahmen der sichelförmigen Bucht von Pattaya versammeln sich am 8. und 9. Juni wieder die besten Pyrotechniker der Welt, um sich beim „Pattaya International Fireworks Festivals 2018“ mit über 100.000 Zuschauern als die Götter des Feuerwerks zu beweisen. Traditionell herrscht auf der gesamten Beach Road an beiden Festivaltagen eine ausgelassene Partystimmung. Mit Picknickdecken und Klappstühlen ausgerüstet lassen sich die Besucher schon ab den frühen Abendstunden am Strand nieder, um später einen ungetrübten Ausblick auf das prächtige Farbenspektakel am nächtlichen Himmel zu genießen.

​Am Freitag, 8. Juni und Samstag, 9. Juni wird an der Beach Road in Pattaya nach zweijähriger Pause wieder das beliebte „Pattaya International Fireworks Festival“ veranstaltet. Die Besucher dürfen sich auf ein beeindruckendes Duell der besten Pyrotechniker der Welt und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm sowie Konzerte thailändischer Stars freuen.

Auch in diesem Jahr treten Pyrotechniker-Teams aus verschiedenen Ländern gegeneinander an und werden den Himmel der Touristenmetropole mit einer ausgereiften Choreographie und beeindru­ckender Synchronität in ein gigantisches Lichtermeer verwandeln. Da sind jede Menge „Ahs“ und „Ohs“ gewiss, weshalb das Festival zu den beliebtesten Großveranstaltungen der Touristenmetropole zählt.

Leuchtendes Himmelskino

Am ersten Festivaltag am Freitag, 8. Juni wird die Veranstaltung offiziell eröffnet und die Pyrotechniker werden von 20.30 Uhr bis 20.50 Uhr einen 20-minütigen Ausblick darauf bieten, worauf sich die Zuschauer am Folgetag freuen dürfen. DJ-Musik und Konzerte mit bekannten thailändischen Stars werden den Besuchern an beiden Tagen ordentlich einheizen. Der Höhepunkt erfolgt am Samstag, 9. Juni, wenn alle teilnehmenden Länder von 21.30 Uhr bis 21.50 Uhr ein grandioses Feuerwerk der Extraklasse bieten werden.

Das Festival findet entlang der gesamten Strandpromenade statt und dürfte wieder Hundertausende Besucher an die Beach Road locken. Das Unterhaltungsprogramm beginnt an beiden Tagen bereits um 18 Uhr. Auf einer großen Marktmeile bieten Händler Snacks, Getränke und gewiss auch wieder viele leuchtende Accessoires wie Knicklichter, fluoreszierende Armbänder oder LED-Haarreifen an. Somit wird sich nicht nur der nächtliche Himmel, sondern auch das Land in ein buntes Lichtermeer verwandeln...

Party auf der Beach Road

Da natürlich jedermann einen unbehinderten Blick auf das Feuerwerk haben möchte und die besten Plätze direkt am Strand schnell besetzt sind, empfiehlt es sich, die Strandstraße bereits etwas früher aufzusuchen. Wer es gediegener mag, besucht eines der großen Hotels wie das Siam@Siam Design Hotel Pattaya an der Second Road oder Hilton Pattaya an der Beach Road, dessen Rooftop-Bars den besten Ausblick auf das Spektakel bieten.

Der Eintritt zum Festival ist frei. Verkehrsteilnehmer sollten beachten, dass die Beach Road an beiden Veranstaltungstagen voraussichtlich von 17.30 bis 23.30 Uhr komplett gesperrt wird.

Im letzten Jahr musste das touristische Highlight aus Budgetgründen kurzfristig abgesagt werden. Alle Bemühungen, beim Innenministerium die erforderlichen Gelder locker zu machen, waren gescheitert. So hatte der Rechnungshof der ehemaligen Stadtführung unter Bürgermeister Itthipol Khunpluem vorgeworfen, für touristische Veranstaltungen zu leicht und zu viel Geld auszugeben. Als Folge hatte der neue, vom Militär angeführte Stadtrat in den letzten Jahren mehrere Events ersatzlos gestrichen, unter anderem auch das allseits beliebte „Pattaya International Music Festival“. Das Internationale Feuerwerk war bereits im Jahr 2016 nach dem Tod Seiner Majestät König Bhumibol Adul­yadej abgesagt worden.