Von: Redaktion DER FARANG | 04.02.19

CHACHOENGSAO: Ein Flächenbrand auf einer 400 Rai großen Kautschukplantage in der Provinz Chachoengsao hat die Luftverschmutzung bis nach Bangkok verschlimmert.

Der Brand brach am Samstagabend gegen 22 Uhr aus und konnte von der Feuerwehr erst am Sonntag um 13.30 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Die Flammen haben nach Angaben des stellvertretenden Provinzgouverneurs Prasong Khongkhaoroptham über die Hälfte der Plantage vernichtet. Feuerwehren aus dem Umkreis waren an den aufwendigen Löscharbeiten beteiligt. Prasong hatte zuvor ein dringendes Treffen mit dem Distriktschef Waraporn Siriwong und den zuständigen Provinzialbeamten der lokalen Verwaltungen einberufen, um Maßnahmen zur Eindämmung des Feuers zu beschließen. Es wurde befürchtet, dass das riesige Feuer die Luftverschmutzung in Groß-Bangkok verschlimmern könnte.