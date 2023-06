Fischfangverbot in Thailands Golf

BANGKOK: Das Fischereiministerium hat ab Donnerstag (15. Juni 2023) ein vorübergehendes Fischereiverbot in einigen Gebieten des Golfs von Thailand verhängt, das zur Wiederbelebung der lokalen Meeresfauna beitragen soll.

Der Leiter des Ministeriums, Chalermchai Suwanrak, erklärte, dass das Fischereiverbot ein Gebiet von 2.350 Quadratkilometern umfasse, das acht Provinzen in den zentralen und östlichen Regionen Thailands umfasst.

Das Fischereiverbot wird in zwei Phasen unterteilt sein. Die erste Phase, die am Donnerstag (15. Juni 2023) begann und bis zum 15. August 2023 andauert, umfasst die Provinzen Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Samut Songkhram und Samut Sakhon. Die zweite Phase, die vom 1. August bis zum 30. September 2023 dauert, wird den Golf von der Provinz Samut Sakhon bis zum Bezirk Sri Racha in der Provinz Chonburi abdecken.

Der Leiter des Ministeriums betont, wie wichtig die Sperrung für die Wiederbelebung des Meereslebens im Golf von Thailand ist, nachdem die kommerzielle Fischerei in diesem Gebiet stark zugenommen hat. Berichten zufolge wurden im Jahr 2022 täglich mindestens 11.700 kg Fisch gefangen, gegenüber 8.630 kg im Jahr zuvor.