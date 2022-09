Foto: The Nation

SONGKHLA: Am Saksit-Phithak-Pier in Songkhla-Stadt (Mueang) entfachte am Montag gegen 05.30 Uhr ein Brand auf einem Fischerboot, das trotz des rechtzeitigen Eintreffens der Feuerwehr komplett von den Flammen zerstört wurde.

Der Brand, für dessen Bekämpfung drei Löschfahrzeuge etwa zwei Stunden im Einsatz waren, zerstörte das Boot mit dem Namen „Hong Yok 6“ komplett.

Foto: The Nation

Das Feuer konnte nach Aussage der Brandbekämpfer wegen des auf dem Bootes gelagerten Treibstoffs und des starken Windes nur schwer unter Kontrolle gebracht werden.

Foto: The Nation

Erschwerend war laut Feuerwehr auch, dass die Löschfahrzeuge nicht bis zum Brandherd vordringen konnten, weshalb die Einsatzkräfte ihre Schläuche aus einer Entfernung von mehr als 200 Metern zum Brandort ziehen mussten.