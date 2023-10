Von: Björn Jahner | 02.10.23

SATTAHIP: Am Samstag (30. September 2023) machten einheimische Fischer vor der Küste Sattahips eine schockierende Entdeckung. Eine bisher unbekannte Leiche, vermutlich die eines Ausländers, wurde etwa 7 Seemeilen südlich der Insel Koh Yo gefunden.

Oberstleutnant Pongphisut Mahasetthaworakul, der stellvertretende Ermittler des örtlichen Polizeireviers, wurde um 16.00 Uhr von lokalen Fischern über den Leichenfund informiert, die in der Bucht von Sattahip fischten.

Bei der Untersuchung der Leiche wurde festgestellt, dass es sich um einen großen weißen Mann handelte, dessen Aussehen auf eine ausländische Herkunft hindeutete. Die Leiche trieb mit dem Gesicht nach unten im Wasser und war mit schwarzen Shorts und einem schwarz-grauen Hemd bekleidet. Auf der linken Brust des Verstorbenen befanden sich die englischen Buchstaben „A@P“, während er am linken Handgelenk eine auffällige orangefarbene Kordel trug, die einem Schmuckstück ähnelte. Bisher wurden jedoch keine Ausweispapiere gefunden, und sowohl der Name als auch die Nationalität des Verstorbenen bleiben unbekannt.

Die Polizei schätzt, dass der Mann seit mindestens 3 bis 6 Tagen totwar. Die Leiche wurde noch am selben Tag an Land gebracht und zur weiteren Untersuchung in das Institut für Gerichtsmedizin des Police General Hospital gebracht, um die Identität und die genaue Todesursache festzustellen.

Die örtliche Polizei von Sattahip hat bereits begonnen, sich mit den Bootsbetreibern in der Region in Verbindung zu setzen, um herauszufinden, ob es möglicherweise eine vermisste Person gibt, die mit diesem Vorfall in Verbindung steht. Die Ermittlungen dauern an, und weitere Informationen werden erwartet, um Licht in diesen mysteriösen Fall zu bringen.