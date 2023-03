In der Südprovinz Satun blockieren lokale Fischer den Zugang zu einer Bucht, da sie sich von der Regierung im Stich gelassen fühlen. Foto: The Nation

SATUN: Touristenfähren und große Fischerboote dürfen nun eine Blockade einer Bucht von lokalen Fischern in der Provinz Satun passieren, die als Tor zu den Inseln im Tarutao-Nationalpark dient, so die Behörden.

Fischer, die gegen die Beschlagnahmung von Booten protestieren, die angeblich im Nationalpark gefischt haben sollen, begannen am späten Mittwoch (1. März 2023) damit, Fähren mit Touristen und große Fischerboote durch ihre Blockade passieren zu lassen, so die Beamten.

Die Demonstranten hatten den Zugang zur Bucht von Pak Bara – im Bezirk La-ngu in der Provinz – und die dortige Anlegestelle abgeriegelt, nachdem ein Streit über Fischereibeschränkungen innerhalb des Nationalparks eskaliert war.

Die Demonstranten sperrten die Bucht am Mittwochmorgen mit etwa 100 kleinen Fischerbooten vollständig ab. Mit ihrer Protestaktion wollen sie die Regierung zwingen, auf ihre Forderungen einzugehen. Vorausgegangen war ein Protest am Dienstag (28. Februar 2023), als etwa 80 Fischer ihre Boote in der Bucht versammelten, diese aber nicht blockierten.

In den vergangenen Tagen waren mehr als 700 Touristen auf den Inseln der Andamanensee-Provinz aufgrund der Blockade gestrandet. Foto: The Nation

Satuns stellvertretender Chatree Na-Thalang und die Polizei des Bezirks La-ngu sprachen am Dienstag mit den Demonstranten. Gouverneur Chatree kündigte die Überprüfung der Forderungen der Demonstranten an. Im Gegenzug forderte er sie jedoch auf, die Bucht für Fischer- und Touristenboote, die den Pier benutzen, nicht zu blockieren.

Am Mittwoch weiteten die Fischer ihren Protest jedoch aus, nachdem ihre Situation von der Regierung monatelang ignoriert wurde, erklärte ein Sprecher der Fischer von Satun, Sombat Phatkhong.

Kleine Fischerboote in Satun benutzen kommerzielle Fischereiausrüstung, die in Meeresparks oder in Küstennähe verboten ist, so Khun Sombat. Das Problem sei, dass der Meerespark in der Provinz seine Grenzen auf 10 Seemeilen vor den Küsten der Inseln ausgedehnt habe.

Für kleine Fischereifahrzeuge ist es gefährlich, sich zu weit von der Küste zu entfernen, so dass die Fischer durch die Ausweitung der Meeresgrenzen keinen Platz mehr zum Fischen hatten, erklärte Khun Sombat.

„Wir haben die Wasserstraße als symbolischen Protest blockiert, um der Regierung zu zeigen, dass wir unseren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können“, sagte er und fügte hinzu, dass die Fischer ihre Boote über einen Monat lang angedockt hatten. „Wenn wir rausfahren, um zu fischen, werden wir verhaftet“, sagte er.

Die Besitzer von etwa 400 kleinen Fischerbooten seien von der Ausweitung der Grenzen des Meeresparks betroffen, informierte Khun Sombat.

Premierminister Prayut Chan-o-cha zeigt sich besorgt über mögliche Auswirkungen auf den Tourismus durch die Blockade. Foto: The Nation

Der Chef des Bezirks La-ngu, Piraphat Ngerncharoen, sagte am Donnerstag, dass alle betroffenen Regierungsbehörden versuchten, mit den Fischern zu verhandeln und forderte sie auf, den Protest nicht in eine Blockade zu verwandeln.

Khun Piraphat wies darauf hin, dass die Demonstranten aufgefordert wurden, Touristenbooten und großen Fischerbooten den Zugang zur Anlegestelle zu gestatten.

Die Demonstranten erklärten sich nach Gesprächen mit den Beamten bereit, einen Durchgang für andere Boote zu öffnen.

Premierminister Prayut Chan-o-cha wies am Donnerstag die zuständigen Regierungsstellen an, dass sie dringend eine Lösung für die Fischer finden sollten.

Regierungssprecher Anucha Burapachaisri teilte mit, dass der Premier besorgt sei, dass die Blockade dem Tourismus schaden könnte, da die Touristen auf den Inseln festsäßen und dadurch ihre Heimflüge verpassen würden.