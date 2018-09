Von: Redaktion DER FARANG | 05.09.18

CHONBURI: Fischer haben vier Kilometer vor der Küste in Höhe von Ao Udom die Leiche eines Kanadiers aus dem Meer geborgen.

Der 46-jährige Mann trug schwarze Hosen und schwarz-rote Segeltuchschuhe. Nach Angaben der Polizei wies der Körper keine Wunden auf, der Kanadier soll vier Tage zuvor gestorben sein. Am Körper waren zwei Tattoos - ein Schädel am linken Handgelenk und ein Tintenfisch an der rechten Schulter. Über die Todesursache rätseln die Ermittler. Möglich, dass er ertrunken ist.