BEIRUT (dpa) - First Lady Elke Büdenbender (56) hat Verständnis für Menschen gezeigt, die ein Selfie mit ihr machen wollen. «Ich denke, das ist so ein normales Bedürfnis, Augenblicke festzuhalten im Leben», sagte die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Rande einer Auslandsreise. Früher hätten die Leute über etwas geschrieben, heute machten sie Selfies. Beim Bürgerfest des Bundespräsidenten habe sie erlebt, wie stolz die Menschen seien, dort zu sein. Als Belastung empfinde sie die Selfies dabei nicht.

Elke Büdenbender ist seit anderthalb Jahren First Lady, als Richterin hat sie dafür eine Berufspause eingelegt. Diese Woche war sie erstmals allein für Unicef im Ausland. Im Libanon traf sie Flüchtlingsfamilien, besuchte Hilfsprojekte und Schulen. Das Nachbarland von Syrien gehört weltweit zu den Ländern, die gemessen an der Einwohnerzahl die meisten Flüchtlinge aufgenommen haben. Etwa 1,5 Millionen Syrer sollen dort sein.

Die Libanon-Reise, die am Mittwoch endet, ist für Büdenbender auch ein emotionales Signal nach Deutschland. «Schaut her, was dieses Land tut für diese jungen Flüchtlinge.» Es seien so viel mehr als bei uns - «und dieses Land ist nicht so reich wie wir».