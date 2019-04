Von: Redaktion DER FARANG | 10.04.19

Foto: The Nation

PATTAYA: Stundenlang musste ein Finne auf seiner Rettung warten, nachdem er auf dem Berg Khao Wai in Khao Mai Kaew zusammengebrochen war.

Der Tourist hatte am Montag mit Freunden auf Motorrädern einen Ausflug unternommen. Sie fuhren auf einem Waldweg zum Berg Khao Wai. Auf dem Gipfel brach der Ausländer aufgrund einer Erkrankung zusammen. Freunde verließen den Berg, um Hilfe zu holen. Behörden schickten anfangs ein Team auf Motorädern zum Berg, um die Krankheitssymptome zu bewerten. Dann folgten 15 Rettungskräfte der Sawang Boribun Thammasathan Foundation und des Distriktbüros Banglamung. Sie erreichten gegen 22.30 Uhr den Finnen und mussten ihn auf dem Weg in ein Krankenhaus an einen Sauerstofftank anschließen. Nach neun Stunden war die Rettungsaktion beendet,