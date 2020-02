Fingerabdruckscanner nicht ausreichend desinfiziert

BANGKOK: Urlauber, die über die Bangkoker Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang nach Thailand einreisen, wird dringend geraten, ihr eigenes Handdesinfektionsmittel mitzubringen, anstatt sich darauf zu verlassen, dass alle Schalter an den Airports mit den Bakterien abtötenden Gels oder Sprays ausgestattet sind.

So häufen sich in Onlineforen die Berichte verärgerter Fluggäste, dass die Fingerabdruckscanner an den Immigration-Schaltern nicht regelmäßig desinfiziert werden. Anderen Fluggästen empfehlen sie, die Fingerabdruckscanner einfach selbst schnell mit dem mitgeführten Desinfektionsmittel zu reinigen, um auf Nummer sicher zu gehen.