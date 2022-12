Von: Björn Jahner | 30.12.22

CHACHOENGSAO/CHONBURI/RAYONG: Mit einer Investition in Höhe von 1,35 Billionen Baht will die Regierung den Eastern Economic Corridor (ECC) an der Ostküste bis 2037 in ein regionales Finanzzentrum und eine Smart City von Weltklasse verwandeln, kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Rachada Dhnadirek am Donnerstag an.

In den ersten 10 Jahren werde der Schwerpunkt auf der Entwicklung des Geschäfts- und Finanzbereichs, regionaler Geschäftsbüros, Regierungsbüros, medizinischer Einrichtungen und Bildungszentren liegen, informierte sie.

Danach soll bis 2037 eine Smart City von Weltrang entstehen, die als Modell für die Entwicklung von Smart Cities im ganzen Land dienen soll, fügte Khun Rachada hinzu.

Die intelligente Stadt wird für ein innovatives technologisches System bekannt sein, das sieben Hauptbereiche abdeckt: intelligente Mobilität, intelligente Energie, intelligente Umwelt, intelligentes Leben, intelligente Menschen, intelligente Wirtschaft und intelligente Verwaltung, erläuterte sie.

Der EEC erstreckt sich über drei östliche Provinzen: Chonburi, Rayong und Chachoengsao.

Nach Aussage von Khun Rachada würden der größte Teil der Investitionen – 1,18 Billionen oder 87,5 Prozent – aus der Wirtschaft kommen, während 37,6 Milliarden (2,8 Prozent) von der thailändischen Regierung und die restlichen 131,1 Milliarden (9,7 Prozent) von staatlichen Unternehmen oder Joint Ventures zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor beigesteuert würden.

Laut Khun Rachada werde die 1,35-Billionen-Baht-Investition das Bruttoinlandsprodukt innerhalb von 10 Jahren um 2 Billionen Baht erhöhen.

Es wird erwartet, dass die EEC Smart City bis zum Jahr 2032 etwa 350.000 Einwohner haben wird, so Khun Rachada. Bis dahin sollen mindestens 200.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Sie wird mehr als 1,2 Billionen Baht an Gehältern für die Beschäftigten generieren und zwischen 150 und 300 Start-ups hervorbringen, fügte sie hinzu.