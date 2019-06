Von: Redaktion DER FARANG | 05.06.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Finanzministerium will mit fiskalischen Mitteln die Konjunktur ankurbeln, weil wegen sinkender Exporte die Wirtschaft schwächelt.

Das Konjunkturpaket werde darauf abzielen, den Konsum unter einkommensschwachen Gruppen anzukurbeln, sagte Lavaron Sangsnit, Generaldirektor des Fiscal Policy Office. So sollen Menschen über steuerliche Anreize zu mehr Ausgaben ermutigt werden. Normalerweise gebe die Gruppe mit mittlerem Einkommen ungefähr 80 Prozent ihres Einkommens aus. Auf die Auswirkungen von Konjunkturpaketen auf die Staatsverschuldung angesprochen, meinte Lavaron, das Ministerium habe den finanziellen Spielraum, um mehr auszugeben, und weitere Ausgaben würden die Haushaltsdisziplin nicht beeinträchtigen.

Somprawin Manprasert, Chefökonom der Bank of Ayudhya (BAY), sieht ein neues Konjunkturpaket skeptisch. Es könne nicht viel bewirken, da sich die Weltwirtschaft verlangsamt habe. Laut BAY werden die thailändischen Exporte in diesem Jahr um 1 bis 1,5 Prozent schrumpfen, nachdem zuvor ein Anstieg von 3,5 Prozent prognostiziert worden war. Das Wirtschaftswachstum wird sich in diesem Jahr auf 3,2 Prozent abschwächen, während zuvor ein Wachstum von 3,8 Prozent vorhergesagt wurde.