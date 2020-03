BANGKOK: Finanzminister Uttama Savanayana will die Wirtschaft mit einem Notfalldekret vor dem freien Fall retten.

Laut dem Politiker bereitet das Ministerium ein Notfalldekret vor, um Kredite in dreistelliger Milliardenhöhe aufzunehmen. Damit sollen die am stärksten von Covid-19 betroffenen Wirtschaftssektoren entlasten werden. „Wir werden bestimmen, wie viel Geld benötigt wird, um das Problem anzugehen", sagte Uttama Reportern.

Ein Notstandsdekret des Finanzministeriums wäre das zweite in dieser Woche nach der Verhängung eines Ausnahmezustands durch die Regierung von Donnerstag bis 30. April. Uttamas Schritt erfolgt, nachdem die Bank of Thailand vorausgesagt hat, die Wirtschaft werde in diesem Jahr um 5,3 Prozent schrumpfen. Laut dem Minister spiegelt die Einschätzung der Zentralbank die aktuelle Situation wider. Er strebt eine Neuzuweisung der Mittel aller Ministerien für das Haushaltsjahr 2020 an, um den Schwerpunkt der Ausgaben auf die Auswirkungen der Virenpandemie zu legen. Der krisengeschüttelten Thai Airways International (THAI) sagte er eine Finanzspritze zu, damit das Unternehmen überleben kann.

Pipat Luangnarumitchai, stellvertretender Geschäftsführer bei Phathra Securities, sagte der „Nation“, die Regierung müsse für die notleidende Wirtschaft mit 800 Milliarden bis 1 Billion Baht ein Konjunkturpaket schnüren. Weiter sagte er, die Regierung sollte der Eindämmung des Virenausbruchs höchste Priorität einräumen, indem sie medizinische Ressourcen für Tests, Screening, Quarantäne und Behandlung mobilisiert. Zentralbank und Regierung müssten mehr Liquidität in den Markt bringen, so wie es die USA und die Länder in Europa getan hätten. Möglicherweise müsste die Regierung Kredite von Geschäftsbanken an Unternehmen garantieren.