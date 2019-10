Finanzminister verspricht weitere Sozialleistungen

Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.19

Ein Graffiti an einem Bauzaun in Bangkok zeigt ein bettelndes Kind. Foto: epa/Barbara Walton

BANGKOK: Finanzminister Uttama Savanayana hat einkommensschwachen Menschen weitere finanzielle Unterstützungen zugesagt.

Bei einem Wirtschaftsseminar in Chiang Mai kündigte er am Mittwoch an, die Regierung plane, für 14,6 Millionen Menschen eine Unfallversicherung abzuschließen sowie ihr berufliches Fachwissen zu erweitern. Und die Government Savings Bank und die Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives seien bereit, Kredite in Höhe von bis zu 50.000 Baht für die Begleichung von Schulden zu gewähren. Das Ministerium möchte außerdem, dass die beiden Banken kommunale Sparkassen unterstützen und sicherstellen, dass jeder Thai Zugang zu Krediten hat.

Die Regierung setzt auf die staatliche Wohlfahrtskarte. Sie ist Teil einer Mitte 2016 beschlossenen Maßnahme, um Menschen zu helfen, die nicht mehr als 3.000 Baht im Monat verdienen. Inhaber dieser Karte können öffentliche Verkehrsmittel kostenlos nutzen und Grundnahrungsmittel in den Geschäften Thong Fah oder Blue Flag Pracharat kaufen.