Finanzminister Scholz sieht bei EU-Reformen noch viel zu tun

Von: Redaktion DER FARANG | 08.06.18

BERLIN (dpa) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht bei den geplanten Reformen in Europa noch viel zu tun.



«Die Baustelle ist noch groß», sagte Scholz am Freitag beim Tag der Familienunternehmen in Berlin. Deutschland, Frankreich und die anderen Mitgliedsstaaten müssten an einem Strang ziehen. Die Herausforderungen für Europa würden größer.

Scholz nannte den Ausbau der Wirtschafts- und Währungsunion, aber auch Migration, Klimawandel und den Kampf gegen den Terrorismus. Europa sei für Deutschland das wichtigste nationale Anliegen. Deutschland sei auf eine erfolgreiche Europäische Union angewiesen.

Deutschland und Frankreich wollen sich bis Ende Juni auf gemeinsame Vorschläge für Reformen in Europa einigen. Es werde zu keiner «Transferunion» kommen, sagte Scholz. Er sei zuversichtlich, dass es in den kommenden Wochen gelinge, sich in Europa auf den Ausbau des Euro-Rettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds zu verständigen. Scholz verwies auch auf bereits erzielte Fortschritte bei der Bankenunion.

Zur Lage in Italien mit einer neuen populistischen Regierung sagte Scholz, Grundlage in Europa sei es, dass jeder für seine eigenen Staatsfinanzen verantwortlich sei. «Jeder muss seine Probleme selbst lösen.» Jeder wisse, dass es mit der Staatsverschuldung irgendwann nicht mehr weitergehe.