BANGKOK: Der neu ernannte Finanzminister Arkhom Termpittayapaisith gibt vier Kriterien für die Verwaltung der Wirtschaft den Vorrang und räumt ein, dass die Regierung angesichts der nachlassenden Binnen- und Auslandsnachfrage möglicherweise mehr Kredite aufnehmen muss.

Die vier Kriterien sind die finanzielle Liquidität, die Kaufkraft der Verbraucher, die Unterstützung von Tourismusunternehmen und die Beschleunigung der Auszahlung von Steuergeldern.

Da Unternehmen von den früheren strikten Beschränkungen hart getroffen wurden, wird die Regierung jetzt Betriebe unterstützen, deren finanzielle Liquidität erschöpft ist. Der fragile private Konsum ist ein Bereich, dem die Regierung Priorität einräumt, da die Wirtschaft für eine Erholung auf den Binnenkonsum angewiesen ist.

Die Regierung hatte bereits das Wachstum des privaten Verbrauchs gefördert, so mit dem 5.000-Baht-Ausgabeprogramm für Arbeiter und Selbständige, die nicht durch den Sozialversicherungsfonds abgedeckt sind, sowie durch staatliche Subventionen für den Tourismus. Arkhom räumt ein, dass Maßnahmen, die darauf abzielten, die finanzielle Liquidität für jeden Sektor in der Tourismusindustrie zu erhöhen, nicht wirksam gewesen seien. Das staatliche Center for Economic Situation Administration (CESA) und der stellvertretende Premierminister Supattanapong Panmeechaow werden Maßnahmen zur beschleunigten Unterstützung von Tourismusunternehmen diskutieren.

Das Amt für die Verwaltung der Staatsschulden hat dem Finanzministerium mitgeteilt, dass die Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP in den nächsten fünf Jahren nicht über 57 Prozent steigen wird, wobei die Regierung weiterhin ein Haushaltsdefizit von durchschnittlich 2,8 bis 2,9 Prozent des BIP verzeichnen wird. Die Projektion berücksichtigt den 1-Billion-Baht-Darlehenserlass der Regierung für unterstützende Maßnahmen in der Coronakrise, schließt jedoch die Möglichkeit zusätzlicher Darlehen aus.