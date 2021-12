PATTAYA: Am Freitag und Samstag (10. und 11. Dezember 2021) findet am Pattaya Beach das Finale des „Pattaya Music Festival 2021“ statt und verwandelt die Beach Road wieder in das größte Festivalareal des Landes.

Freitag, 10. Dezember 2021





17.45 Uhr: Colorking (House Band)



19.00 Uhr: Jazz Sputnik Papiyong Kukkuk



20.15 Uhr: Singto Numchok



21.30 Uhr: Jetset’er



22.45 Uhr: Mean

Samstag, 11. Dezember 2021





17.45 Uhr: The Deep

19.00 Uhr: Luna



20.15 Uhr: Lipta



21.30 Uhr: Yes’sir day



22.45 Uhr: Slot Machine





Das Festivalareal wird an beiden Tagen ab 17.00 Uhr geöffnet sein.

Der Einlass in den Konzertbereich setzt das Vorlegen des Covid-19-Impfzertifikats oder ein negatives Antigentestergebnis voraus.

Offiziell gilt auf der Veranstaltung ein Alkoholverbot.

Auf der Strandpromenade wird eine große Marktmeile mit Essens- und Getränkeständen errichtet.