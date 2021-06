Filmteams sorgen für hohe Einnahmen

Von: Björn Jahner | 27.06.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Einnahmen aus ausländischen Filmproduktionen in Thailand haben sich in den ersten vier Monaten dieses Jahres verdoppelt.

Nach Angaben des Generaldirektors des Tourismusministeriums, Anant Wongbenjarat, wählten zwischen Januar und April dieses Jahres 31 internationale Filmcrews Thailand als Drehort aus, im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres ein Rückgang von 75 Prozent, als das Königreich 123 ausländische Produktionsteams begrüßte. Dennoch stiegen die Einnahmen aus ausländischen Filmproduktionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 105 Prozent, von 589,12 Millionen Baht (Januar bis April 2020) auf über 1,2 Milliarden Baht (Januar bis April 2021). Das entspricht in etwa 69 Prozent der Gesamteinnahmen aus ausländischen Dreharbeiten in Thailand des gesamten letzten Jahres (etwa 1,7 Milliarden Baht).



Internationale Filmcrews sind eine wichtige Einnahmequelle für die seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie Anfang 2020 brachliegende thailändische Tourismusindus­trie. Für dieses Jahr strebt das Ministerium Gesamteinnahmen aus ausländischen Dreharbeiten in Thailand in Höhe von drei Milliarden Baht an. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, sollen mehr Anreize für ausländische Filmproduktionen geschaffen werden, wie z.B. die Einführung von Quarantänezonen und höhere Rabatte für Dreharbeiten, im Rahmen derer im Land mehr als 100 Millionen Baht ausgegeben werden.



Die Anreize der Regierung gelten für internationalen Filmcrews, die Spielfilme, TV-Serien, Kurzfilme, Reality-Shows, Musikvideos oder Dokumentarfilme in Thailand drehen, unter Ausnahme von Fernsehwerbung.



Bisher wird ausländischen Produktionsteams ein Steuernachlass von 15 Prozent gewährt, wenn sie dem Land während der Dreharbeiten Einnahmen in Höhe von über 50 Millionen Baht bescheren. Darüber hinaus wird ihnen ein Steuernachlass von drei Prozent gewährt, wenn sie Einheimische als Crewmitglieder oder Haupt/- Nebendarsteller einstellen. Mit weiteren zwei Prozent Steuernachlass bedankt sich das Ministerium für im Königreich gedrehte ausländische Filmproduktionen, die ein positives Bild der thailändischen Kultur und/ oder der Drehorte vermitteln.



Im Zeitraum von 2017 bis 2019 wurden ausländischen Filmcrews Steuerrückerstattungen in Höhe von etwa 235 Millionen Baht gewährt.