PATTAYA: Nach dem großen Erfolg des Musikfestivals im März und des „Wan Lai“-Festivals im April hat Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet die nächste Großveranstaltung in der Touristenmetropole angekündigt:

„Pattaya Movie on the Beach 2023“. Das Open-Air-Filmfestival wird am Freitag, 16. Juni und Samstag, 17. Juni 2023 auf dem Pattaya Beach stattfinden und soll sowohl inländische als auch ausländische Touristen in die Stadt locken.

Das Festival erfolgt somit genau ein Jahr nach der Ankündigung der Designated Areas for Sustainable Tourism Adminis­tration (DASTA), Pattaya als Filmproduktionszentrum im Rahmen des UNESCO Creative Cities Network (UCCN) zu fördern. Der von 2022 bis 2027 vereinbarte Aktionsplan umfasst die Jahre 2022 bis 2027 und soll Pattaya innerhalb von fünf Jahren zu einer „Stadt des Films“ entwickeln, hieß es in der Bekanntgabe vor einem Jahr.