Filmfest Locarno: Goldener Leopard für iranisch-deutsche Co-Produktion

Von: Redaktion (dpa) | 12.08.23

LOCARNO: Beim diesjährigen Internationalen Filmfestival Locarno geht der Hauptpreis, der Goldene Leopard, an «Mantagheye Bohrani» («Critical Zone») des iranischen Regisseurs Ali Ahmadzadeh. Die iranisch-deutsche Co-Produktion reflektiert in verschlüsselten Bildern den Alltag in einer Gesellschaft, in der Freiheit für viele Menschen nur ein Traum bleibt.

Für die auch von deutschen Produzenten mitfinanzierte internationale Gemeinschaftsproduktion «Stepne» («Steppe») wurde die in Kiew und Berlin lebende ukrainische Regisseurin Maryna Vroda mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet. Der Spielfilm erzählt vom Landleben in ihrer Heimat fernab des Krieges. Die deutsche Regisseurin Katharina Huber wurde im Nachwuchswettbewerb für ihr Gesellschaftspanorama «Ein schöner Ort» als beste Nachwuchsregisseurin ausgezeichnet. Die Hauptdarsteller des ebenfalls in diesem Wettbewerb gezeigten deutschen Spielfilms «Touched», Isold Halldórudóttir und Stavros Zafeiris, wurden für ihre schauspielerischen Leistungen geehrt.

Im Experimentalfilmwettbewerb wurde das in dänisch-deutscher Gemeinschaftsproduktion realisierte 15-minütige Drama «En Undersøgelse af Empati» («A Study of Empathy») von der deutschen Regisseurin Hilke Rönnfeldt als bester Kurzfilm ausgezeichnet. Die Preise wurden am frühen Samstagnachmittag verliehen. Am Abend sollen die Gewinnerinnen und Gewinner dem Publikum auf einer Gala unter freiem Himmel präsentiert werden.