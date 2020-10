Von: Björn Jahner | 22.10.20

PATTAYA: Am Samstag, 24. Oktober um 16.00 Uhr wird im Begegnungszentrum Pattaya (BZ) an der Naklua Road (zw. Soi 11 & 13/ „Soi Borussia Park“) im Filmclub das Drama „Same Same But Different“ (DE/KH 2009, Regie: Detlev Buck) mit David Kross, Apinya Sakuljaroensuk und Jens Harzer gezeigt.



Zur Handlung: Der junge Deutsche Ben macht sich zusammen mit seinem besten Kumpel Ed auf einen abenteuerlichen Trip durch Asien. Berauschte Party-Nächte, schöne Frauen und Panzerfaustballern im Dschungel – das undurchschaubare Kambodscha lässt die jungen Männer auf dem schmalen Grat zwischen Lust und Abgrund taumeln. Doch dann lernt Ben in Phnom Penh das geheimnisvolle Bargirl Sreykeo kennen, und die erste gemeinsame Nacht verändert sein Leben.

Weitere Infos über das Angebot im BZ finden Sie hier.