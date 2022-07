Von: Björn Jahner | 02.07.22

PATTAYA: Im Eelswamp wird am Freitag, 22. Juli 2022 um 18.00 Uhr ein Pianokonzert mit Filipp Opanasenko veranstaltet.

Auf dem musikalischen Programm stehen Werken des frühen und mittleren Beethoven: 32 Variationen über ein Originalthema in c-Moll, WoO 80 (1806), Sonate Nr. 8, in c-Moll, op. 13 „Pathetique“ (1798), Bagatellen op. 33 (1803), Sonate Nr. 12 in As-Dur op, 26 (1801). Konzerttickets sind ausschließlich im Vorverkauf per E-Mail erhältlich.



The Music Room @ Eelswamp, 29 Soi Suksomboon, Nongplalai M9. Anfahrt und Infos im Eelswamp-Blog.