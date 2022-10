Von: Björn Jahner | 08.10.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die thailändische Sportbehörde (Sports Authority of Thailand, SAT) will die Lizenz für die Live-Übertragungen der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 kaufen, falls private Sender dies nicht tun. Mit der Maßnahme will die SAT sicherzustellen, dass thailändische Fußballfans die Spiele kostenlos verfolgen können.

SAT-Gouverneur Kongsak Yodmanee sagte am Freitag gegenüber der Presse, dass sich bisher noch kein Unternehmen an den Veranstalter oder die FIFA gewandt habe, um sich die Übertragungsrechte für die Weltmeisterschaft zu sichern, die vom 21. November bis zum 18. Dezember in Katar stattfinden wird.

„Thais sollten die Möglichkeit haben, die Weltmeisterschaft live und kostenlos zu sehen, denn das ist ein Muss. Wenn kein privater Anbieter am Erwerb der Lizenz interessiert ist, wird die SAT sie kaufen“, kündigte er an. „Das Geld für den Kauf der Rechte könnte von der Regierung oder dem National Sports Development Fund kommen. Wir hoffen jedoch, dass ein privates Unternehmen bald einen Vertrag mit dem Veranstalter abschließen wird.“

Die seit 2012 von der Nationalen Rundfunk- und Telekommunikationskommission auferlegte „Muss-Regel“ beinhaltet, dass mehrere wichtige Sportereignisse, darunter die Endrunde der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft, im Free-TV übertragen werden.

Andere Sportereignisse, die unter diese Regel fallen, sind die Olympischen Spiele, die Paralympischen Spiele, die SEA-Games, die ASEAN Para Games, die Asian Games und die Asian Para Games.