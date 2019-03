FIFA weist Chelsea-Einspruch gegen Transferverbot ab

LONDON (dpa) - Das Berufungskomitee des Fußball-Weltverbandes FIFA hat einen Einspruch des englischen Ex-Meisters FC Chelsea gegen das Transferverbot abgelehnt. Der Londoner Club hat nun noch die Möglichkeit, vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS zu ziehen. In einer Stellungnahme deutete Chelsea am Freitag an, dies in Erwägung zu ziehen. Die Londoner sehen eine Ungleichbehandlung im Vergleich mit anderen Vereinen. In allen anderen bekannten Fällen sei zuvor das Verbot bis zu einer endgültigen Entscheidung wieder aufgehoben worden.

Chelsea darf nach einer Entscheidung der FIFA bis zum Sommer 2020 keine neuen Spieler verpflichten, weil die Blues in 29 Fällen gegen die Regeln zur Verpflichtung Minderjähriger verstoßen haben sollen. Der Club war zusätzlich mit einer Geldstrafe von umgerechnet rund 530 000 Euro belegt worden. Chelsea betonte, der Club habe in Übereinstimmung mit allen gültigen Regularien gehandelt.