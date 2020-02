Von: Redaktion DER FARANG | 19.02.20

ZÜRICH (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA wird seine nächste Council-Sitzung nicht wie geplant in Paraguays Hauptstadt Asunción abhalten.



Das Treffen des Gremiums am 20. März werde stattdessen per Videokonferenz von der FIFA-Zentrale in Zürich aus stattfinden, teilte der Verband am Dienstag mit. Die Entscheidung sei «auf Anfrage zahlreicher Mitglieder» des FIFA-Rates gefallen, hieß es.

Der Weltverband nannte keine Details zu der Entscheidung. Berichten zufolge sollen die Mitglieder Reisebedenken wegen des Coronavirus, die hohen Reisekosten und die negativen Umwelteffekte von langen Flügen als Gründe genannt haben. Das danach folgende Council-Meeting soll nach FIFA-Angaben wie geplant im Juni 2020 vor dem FIFA-Kongress in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba stattfinden.

Der Deutsche Fußball-Bund ist seit dem Rücktritt des damaligen Präsidenten Reinhard Grindel im April 2019 nicht mehr in dem Gremium des Weltverbandes vertreten. DFB-Vizepräsident Reiner Koch hatte zugunsten von Noël Le Graët auf eine Kandidatur verzichtet. Der Präsident des Französischen Verbandes FFF hatte nach dem Ausscheiden von Grindel den freigewordenen Platz im Rat eingenommen.