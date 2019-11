Von: Redaktion DER FARANG | 03.11.19

BANGKOK: FIFA-Präsident Gianni Infantino hat auf dem ASEAN-Gipfel südostasiatische Anleger aufgerufen, in ihrer Region zu investieren, um den Fußball voranzubringen.

Derzeit würden Investoren für den europäischen Fußball zehnmal mehr Geld ausgeben als in ASEAN. Fifa und die südostasiatischen Länder haben am Samstag eine Absichtserklärung unterzeichnet, um mithilfe des Fußballs die soziale Entwicklung in der Region zu fördern. „Nach einigen Jahrzehnten der Diskussion zwischen allen ASEAN-Ländern haben wir endlich das Thema gefunden, das alle verbindet. Es ist Fußball", sagte Gianni Infantino weiter. Beide Seiten werden sich für die Förderung des Fußballs einsetzen, wobei der Schwerpunkt auf Frauen und Randgruppen liegt.

Das Abkommen wurde wenige Wochen nach der Einigung der ASEAN-Länder über die Einsetzung einer Arbeitsgruppe geschlossen, die die Möglichkeit einer gemeinsamen Bewerbung von fünf Mitgliedern für die FIFA-Weltmeisterschaft 2034 prüfen soll. Die fünf Nationen sind Thailand, Singapur, Indonesien, Malaysia und Vietnam. Infantino zeigte sich von dem Plan der Länder, sich für die Weltmeisterschaft zu bewerben, zufrieden. Der Plan sei es wert, für einen so großen Teil der Welt verfolgt zu werden.