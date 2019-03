AMSTERDAM (dpa) - Der stellvertretende FIFA-Generalsekretär Zvonimir Boban rechnet trotz der Boykott-Drohung fest mit der Teilnahme aller europäischen Top-Teams an der neuen Club-WM im Jahr 2021. «Wir führen sehr gute Gespräche. Ich bin sicher, alle wollen dabei sein, alle werden dabei sein. Es ist ein guter Wettbewerb für die Mannschaften», sagte Boban der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Vollversammlung der European Club Association (ECA) am Dienstag in Amsterdam.

Die 15 ECA-Vorstandsmitglieder - darunter Michael Gerlinger vom FC Bayern München - hatten vor zwei Wochen einen Boykott-Brief an FIFA-Chef Gianni Infantino unterschrieben. Unmittelbar nach dem Beschluss zur Einführung des Wettbewerbs durch das FIFA-Council hatten aber die Münchner wie auch Real Madrid bereits diese Protesthaltung aufgegeben. «Die Club-Weltmeisterschaft finde ich super», sagte Präsident Uli Hoeneß. Laut Boban habe nun auch ECA-Chef Andrea Agnelli von Juventus Turin positive Signale gegeben.

An dem Wettbewerb sollen künftig alle vier Jahre im Sommer 24 Teams aus aller Welt teilnehmen - darunter acht Teams aus Europa. Ohne die Vertreter der Fußball-Spitzenligen aus England, Spanien und Deutschland würde die Club-WM keinen Sinn machen. «Die Vereine können froh sein, wenn sie so einen Club-Wettbewerb haben. Bislang mussten sie ihre Spieler für die Nationalmannschaften abstellen, jetzt können sie selbst über sie verfügen», sagte der frühere kroatische Weltklasse-Spieler Boban.

Die neue Club-WM ersetzt den Confederations Cup. Bislang wurde sie mit nur sieben Teams im Dezember ausgetragen.