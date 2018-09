Von: Redaktion DER FARANG | 27.09.18

SRI RACHA: Die FEV Group mit Sitz in Aachen hat in Sri Racha ihr Thailand-Büro eröffnet. FEV ist einer der weltweit größten unabhängigen Dienstleister in der Entwicklung von Verbrennungsmotoren und Fahrzeugtechnik.

Seit dem Jahr 2010 betreibt FEV eine eigene Flotte von Elektrofahrzeugen und will aufgrund seiner Kompetenz mit der thailändischen Automobilbranche kooperieren. Dabei soll der regionale Mobilitätssektor bei der Entwicklung von Fahrzeugen, Motoren, Getrieben und Elektroantrieben – einschließlich Batterien und Brennstoffzellen – unterstützt werden. Heute beschäftigt das Unternehmen weltweit 5.600 Spezialisten.